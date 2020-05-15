Токио, , 12:35 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota анонсировал выпуск бюджетного кроссовера Urban Cruiser второго поколения. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба индийского подразделения Suzuki.

Премьера новинки состоится летом этого года. Основным рынком продаж Urban Cruiser станет индийский.

Модель будет изготовлена на базе Suzuki Vitara Brezza. Длина кроссовера равна 3995 мм, а колесная база — 2500 мм.

Основные изменения нового Urban Cruiser коснуться его экстерьера. Авто будет выделяться модернизированной решёткой радиатора и новым бампером.

В движение новую модель будет приводить мотор от Suzuki Vitara Brezza — 1,5-литровый мотор мощностью 105 «лошадей», работающий со стартер-генератором на 48 Вольт. Движок агрегатируется с 5-скоростной «механикой» или 4-скоростным «автоматом».

Напомним, первое поколение Urban Cruiser продавалось с 2009 до 2014 года и называлось Toyota Ist.

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