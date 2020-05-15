Штутгарт, Германия, , 11:34 — REGNUM Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler вместе со своими партнерами работает над будущим кроссовером с электрическим мотором. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Новинка встанет в один ряд с моделями ForTwo и ForFour. Предполагается, что авто получит самобытный дизайн. При этом модель будет построена на одной «тележке» с ForTwo и ForFour

Сборку нового электровнедорожника Smart, вероятно, наладят в КНР, а оттуда его будут экспортировать на авторынки других стран. Премьера же новинки марки может состояться уже в 2022 году.

Ранее тюнинг-ателье Brabus представило спортивную версию электромобиля Smart EQ Fortwo под названием Ultimate E. Авто получило агрессивный дизайн, развитый воздухозаборник на бампере, а также накладки на крыльях и порогах. Под капотом модели работает электродвигатель мощностью 92 л. с. (118 Нм).

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