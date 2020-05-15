Берлин, , 10:26 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье Alpina 19 мая представит модернизированный полноразмерный кроссовер BMW X7. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Ожидается, что за основу новинки будет взята самая производительная версия BMW — X7 M50i.

Ранее журналистам удалось увидеть тестовые испытания новинки на трассе Нюрбургринг в Германии, а летом прошлого года в автокомпании заявили, что готовят спортивную модель с агрессивным дизайном. Каких то подробностей об авто инженеры пока не сообщают.

Ожидается, что в линейке агрегатов модернизированной модели войдут бензиновые и дизельные моторы. Их мощность может быть увеличена с 523 л. с. до 600 л. с. или даже больше.

Напомним, в начале мая текущего года компания Alpina представила свою модель D3 S в кузовах седан и универсал, являющимися практически точными копиями 3 Series.

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