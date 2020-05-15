Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Компания Chevrolet в США готовит продажи копии компактного кроссовера Baojun 510, который выйдет под американской маркой. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

После авторынка США кроссовер появится на Ближнем Востоке и в Мексике. Ожидается, что новинка может появиться и в России, но под брендом Ravon.

Пока известен лишь заводской индекс авто — CN180S. Новинка будет отличаться от Baojun 510 по сути только логотипом Chevrolet. Кроме того, у модели будет другая решетка радиатора. Длина кроссовера составляет 4220 мм, ширина — 1740 мм, а высота равна 1605 мм. Размер колесной базы — 2 550 мм.

Силовая установка состоит из атмосферного двигателя на 1,5 л мощностью 112 л. с. и турбированного агрегата на 1,2 л производительностью 117 л. с. Агрегатируются моторы с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод только передний.

Стоимость кроссовера пока неизвестна.

Ранее американская компания Chevrolet выпустила спецверсию внедорожника Tahoe 2021 года для полиции.

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