Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM Более одной тысячи новейших противогазов ПМК-4 были поставлены во вторую общевойсковую армию ЦВО, которая дислоцируется в Поволжье. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

Пришедший на смену «старичку» ПМК-3, новый противогаз изначально создавался как интегрируемое в состав индивидуальной экипировки «Ратник» средство защиты. Его назначение — защита органов дыхания, глаз, кожных покровов головы в процессе выполнения военнослужащими боевых задач в условиях применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Противогаз сочетается также и с зимним комплектом боевой экипировки, позволяет управлять современными образцами бронетанковой и военной автомобильной техники.

Комплектация ПМК-4 включает защитный экран из полимерного стекла со светофильтрами, защитный капюшон, фильтрующе-поглощающую систему ФПС-4П, приспособления для крепления оптических и оптикоэлектронных систем прицеливания и наблюдения, средства коррекции зрения и приема воды.

Новые противогазы были применены мобильными расчетами оперативного реагирования подразделения радиационной химической и биологической защиты во время проведения мероприятий по нейтрализации угрозы коронавирусной инфекции в Самарской области и Республике Татарии.