Вашингтон, 15 мая 2020, 02:35 — REGNUM 21 морской вертолет MH-60R Seahawk произведет для вооруженных сил Индии американская корпорация Lockheed Martin, которая получила контракт от Пентагона, 14 мая сообщается на сайте оборонного ведомства США.
Сумма контракта составляет $791,7 млн. Кроме того, Lockheed Martin произведет три таких вертолета для американской армии за $113,1 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля стало известно, что компания Lockheed Martin получила заказ от Сухопутных войск США на поставку зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE общей стоимостью $6,07 млрд.
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