Пекин, , 23:50 — REGNUM В Китае начались лётные испытания последней версии учебного самолета JL-9 Sword Fish, предназначенного для обучения и тренировок лётчиков палубной авиации, сообщают 14 мая китайские СМИ.

Самолёт разработан компанией Guizhou для тренировок на тренажёре, имитирующем палубу авианосца. Его конструкция всё ещё дорабатывается.

Серийно двухместный самолёт JL-9 для подготовки кадров для ВВС и ВМС НОАК выпускается с 2011 года. Он создан на базе советского истребителя МиГ-21УБ.

Напомним, в составе ВМС НОАК имеется уже два авианосца, один из которых полностью построен в Китае.

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