Лондон, , 23:34 — REGNUM Военно-морской флот Британии официально включил в свой состав четвертую по счёту атомную многоцелевую подводную лодку «Одейшес» проекта «Астьют», сообщила 14 мая министр по вопросам обороны Аннабель Голди в ответ на запрос британского парламента.

Она уточнила, что передача подлодки военным состоялась еще 3 апреля на верфи компании BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс.

Подлодка «Одейшес» является четвертой по счёту в серии из семи подлодок этого класса, заказанных для ВМС Британии. Её передача военному флоту изначально планировалась в 2018 году.

В ВМС Британии новые субмарины должны заменить подлодки типа «Трафальгар», введенные в эксплуатацию с 1989 по 1991 год.

Многоцелевые атомные субмарины класса «Астьют» предназначены для борьбы с кораблями и подводными лодками противника, ударов по наземным целям, высадки диверсионно-разведывательных групп боевых пловцов и ведения инструментальной разведки.

Эти 97-метровые подлодки вооружены торпедами, крылатыми ракетами «Томагавк», противокорабельными ракетами «Гарпун» и способны погружаться на глубину до 300 метров.

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