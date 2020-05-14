Берлин, , 15:41 — REGNUM Opel Mokka второго поколения в модельном ряду бренда займет место между кроссоверами Crossland X и Grandland X. Об этом сообщается на сайте CarWeek.ru.

Новинка собрана на платформе CMP от концерна PSA. Именно на этой «тележке» собраны модели Peugeot 2008 и DS 3 Crossback. Размер колесной базы второго поколения Mokka составит 2555 мм.

Отдельно стоит отметить, что автопроизводители серьезно модернизировали кузов авто. Теперь его жесткость увеличилась на 30%, в то время как вес машины уменьшился на 120 кг за счет перехода на новую платформу.

В линейке агрегатов новинки будут 136-сильные бензиновые и дизельные движки, а также версии с электромотором.

Премьера модели состоится в текущем году.

Ранее компания Opel представила электрофургон Vivaro-e мощностью 136 «лошадей». Его максимальная скорость составляет 130 км/час.

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