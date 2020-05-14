Прага, , 14:47 — REGNUM Компания Skoda представила новую модификацию кросса Kamiq под названием Scoutline. Видео с премьерой новинки размещено на канале SKODA в YouTube.

Гамма моторов кроссовера состоит из трёх вариантов бензиновых двигателей, дизельного агрегата и вариацией с газобаллонным оборудованием (ГБО). Мощность двигателей варьируется от 90 до 150 «лошадей». Моторы могут сочетаться с 5-скоростной либо 6-скоростной «механикой». Также для модели доступен 7-диапазонной «робот». Привод у Scoutline только передний.

Экстерьер авто выделяется чёрными накладками на колёсных арках, светодиодными фонарями, дополнительной защитой днища и задним диффузором. Кроме того, машина украшена серебристыми накладками на порогах, корпусах боковых зеркал заднего вида и рейлингах.

Отдельно стоит отметить стильные модернизированные кресла и атмосферную подсветку салона. На автомобильном рынке Европы Skoda Kamiq Scoutline должна появиться в июле 2020 года.

Напомним, по итогам апреля текущего года дилеры марки Skoda больше всего в РФ продали моделей Octavia — 736 единиц, что на 67% меньше, чем год назад.

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