Сеул, , 14:26 — REGNUM На следующий год южнокорейская компания Kia планирует выпустить новый электрокар для авторынка Европы. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Новая модель электромобиля будет построена на новой платформе. На данной «тележке» в дальнейшем будут выпускаться новые электрифицированные модели Kia.

Новинка будет представлять собой стилизованный кроссовер. На одном заряде он сможет проехать свыше 500 км. Кроме того, батарею можно будет зарядить в сверхскоростном режиме всего за 20 минут.

В автокомпании заявили, что через пять лет в мире появятся 11 новых моделей электрокаров Kia. Среди них будет легковые машины, кроссоверы и минивэны.

Ранее стало известно, что в Южной Корее стал доступен для заказов обновленный хэтчбек Morning (Picanto).

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