Москва, , 13:45 — REGNUM Социальные платформы стали новой средой жизни человечества и ключевым инструментом управления им, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 14 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Невозможность сохранить распадающиеся мировые рынки породила стремление преодолеть их кризис созданием на основе новых технологий социальной и информационной инфраструктуры, удерживающей их от кризисов, — считает Делягин. — Лидерство США обеспечивается не столько уникальной способностью массово продуцировать новые технологические принципы, сколько монополизацией технологий формирования сознания, среди которых наиболее важны социальные платформы, ставшие новой средой жизни человечества и ключевым инструментом управления им».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Facebook удалила 50 млн публикаций с ложной информацией о коронавирусе.