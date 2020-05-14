Нюрбург, Германия, , 13:42 — REGNUM На трассе Нюрбургринг Ford протестировал прототип «заряженного» кроссовера Ford Puma версии ST. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Ожидается, что официальная премьера новинки пройдёт в ближайшие месяцы, а продажи начнутся до конца текущего года.

От базового авто «заряженная» версия ST отличается агрессивным дизайном передней панели, расширителями колёсных арок и оригинальным асимметричным строением колёсных дисков.

Кроме того, новинка имеет массивный спойлер на крыше и новый задний бампер.

В движение Puma ST будет приводить 1,5-литровый трехцилиндровый турбированный агрегат. Максимальная мощность движка хэтчбека составит 198 «лошадей» (290 Нм). Такой мотор позволяет набрать автомобилю первую «сотню» за шесть секунд.

Ранее подразделение компании Ford Motor — Ford Performance представило пакет доработок для Mustang GT с мотором V8 мощностью 485 «лошадей».

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