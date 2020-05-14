Сеул, , 12:54 — REGNUM В июле Южная Корея проведет первую в мире выставку водородных автомобилей. Об этом 14 мая сообщает Ассоциация автопроизводителей Кореи (KAMA).

Южная Корея, говорится в сообщении ассоциации, планирует занять лидирующие позиции в области водородных транспортных средств и других смежных отраслей. Мероприятие пройдет с 1 по 3 июля в выставочном зале KINTEX, который находится к северу от Сеула.

Спонсорами выставки стали такие компании, как Hyundai Motor. По словам представителя KAMA, выставка, посвященная водороду, соответствует «дорожной карте» Южной Кореи по водородным технологиям. Она направлена на продвижение электромобилей на водородных топливных элементах.

Первоначально выставка должна была пройти с 18 по 20 марта, однако она была отложена из-за эпидемии коронавируса.

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