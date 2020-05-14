Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Американская компания GMC выпустила значок в виде светящихся букв названия бренда. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Значок предназначен для крепления на фальшрадиаторную решетку полноразмерного вседорожника Yukon следующего модельного года. Эта опция будет доступна для модификаций SLE, SLT, AT4 и Denali. Стоить значок будет 475 долларов (около 34,9 тыс рублей).

Отмечается, что Yukon станет первой моделью бренда GMC с подобного рода подсветкой. Будут ли светящиеся значки GMC доступны для других моделей марки неизвестно.

Напомним, GMC представил кардинально модернизированную версию полноразмерного внедорожника Yukon в начале 2020 года. Новинка получила обновленный дизайн и шикарный интерьер. Под капотом рестайлинговой модели установлен трёхлитровый рядный шестицилиндровый двигатель. Также доступны варианты авто с 5,3-литровым V8 и 6,2-литровым V8.

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