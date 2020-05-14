Сеул, , 11:55 — REGNUM Южнокорейские компании Hyundai и Samsung планируют совместно выпустить электрокар с большим запасом хода. Об этом сообщает портал Sammobile.

Руководители компаний провели встречу на аккумуляторном заводе Samsung SDI в Чхонане, на которой обсуждался вопрос сотрудничества. Предполагается, что компания Samsung будет поставлять аккумуляторы EV и другие подключенные автомобильные компоненты для электромобилей Hyundai.

На встрече обсуждались вопросы создания аккумуляторов следующего поколения. Кроме того, стороны поделились своими исследованиями и разработками в этой области.

Представитель Samsung заверил, что твердотельные аккумуляторы компании стабильны и надежны. В настоящее время Hyundai использует аккумуляторы LG Chem и SK Innovation в своих электромобилях, но вскоре Samsung может быть добавлен в список поставщиков аккумуляторов.

В современные электромобили устанавливаются батареи с жидкими электролитами. Однако полностью твердотельные батареи обладают лучшей производительностью и плотностью.

Напомним, в марте представители компании Samsung заявили, что в компании создали твердотельные аккумуляторы, с помощью которых на одном заряде батареи можно проехать до 800 км. Данные батареи могут выдержать более 1000 циклов зарядки.

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