Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Четвертый атомный ледокол проекта 22 220 будет заложен на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге (входит в состав «Объединенной судостроительной корпорации»). Об этом 14 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«26 мая на Балтийском заводе состоится техническая закладка третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 22 220», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что новый корабль назовут «Якутия» и он будет четвертым атомным ледоколом в данной серии.

При этом указывается, что заказчиком проекта стало ФГУП «Атомфлот», предприятие которое входит в состав госкорпорации Росатом.

Напомним, атомоходы серии 22 220 смогут вести суда в условиях крайней Арктики, так как способны раскалывать лет толщиной до 2,8 метров. При этом двухосадочная конструкция этого типа кораблей позволит им плавать как в арктических водах, так и в устьях рек Заполярья.