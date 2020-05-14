Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Американский концерн General Motors разрабатывает новый мотор 6.2L V8 с наддувом для пикапов и внедорожников. Об этом сообщает издание The Fast Lane Truck.

Для какой конкретно модели создаётся движок — пока не известно. Не сообщается даже, для машин какого суббренда концерна он будет использоваться. Однако, по информации анонимного источника издания, известно, что новый агрегат будет устанавливаться на пикапы и/или внедорожники.

Вполне возможно, что новый V8 может быть установлен на высокопроизводительные версии моделей Chevy Tahoe SS и Chevy Silverado ZRX.

Напомним, компания General Motors намерена 18 мая текущего года возобновить производство на большей части своих заводов в Северной Америке, которые были остановлены из-за эпидемии нового коронавируса.

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