Пекин, , 08:33 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen тестирует в Китае на дорогах общего пользования рестайлинговый Tiguan в купеобразной вариации. Снимки с испытаний новинки размещены на портале Cheshi.

Тестируемое авто замаскировали под модель Changan CS85, приделав спереди серебристые полоски, которые имитируют хромированный декор, а также приклеив наклейки в виде вертикальных противотуманных фонарей на нижней области бампера.

Тем не менее журналисты узнали Tiguan по немного вытянутым сверху передним фонарям, выполненным в стиле восьмого поколения модели Golf.

В движение новое авто приводит один из бензиновых турбированных двигателей, которые доступны для модели — 1.4 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI. Кроме того, доступен автомобиль с дизельным двигателем 2.0 TDI.

Позднее в компании обещают выпустить версию с гибридными силовыми двигателями и «заряженную» модификация R, оснащённую 333-сильной турбированной «четвёркой» рабочим объёмом два литра.

Напомним, по итогам марта 2020 года продажи новых машин Volkswagen в России составили 10 007 единиц, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.

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