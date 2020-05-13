Севастополь, , 22:41 — REGNUM Черноморский флот России готовится принять в свой состав первый универсальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов», сообщает 13 мая газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Судно приспособлено к самым тяжелым погодным условиям и обеспечивает не только доставку, но и передачу на другие корабли различные грузы и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, универсальный танкер способен выполнять спасательные задачи вплоть до ремонта и буксировки повреждённых или терпящих бедствие судов.

Черноморский флот завершает формирование экипажа нового танкера «Вице-адмирал Паромов», который будет включен в состав отряда обеспечения ЧФ. Ожидается, что Андреевский флаг будет поднят на танкере в начале следующего года.

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