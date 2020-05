Кэри, США, , 22:16 — REGNUM Опубликовано видео с демонстрацией нового «движка» (базовая программа для создания видеоигр и трехмерных моделей) Unreal Engine 5. Ролик был выложен 13 мая на YouTube-канале проекта.

Разработчики сообщили, что в видео показана демонстрация Lumen in the Land of Nanite, запущенная на PlayStation 5. Разработчики Брайан Карис и Джером Платто сообщили, что зрители могут видеть работу двух новых базовых технологий Unreal Engine 5: Nanite virtualized micropolygon geometry и Lumen.

Первая позволяет художникам создавать как можно больше геометрических элементов, а вторая является полностью динамическим решением для глобального освещения, дающим возможность в реальном времени видеть изменения сцены.

В ролике также показаны те функции «движка» нового поколения, которые уже доступны в Unreal Engine 4.25.

Разработкой Unreal Engine занимается компания Epic Games. Напомним, первая техническая демонстрация четвертой версии этого «движка» была проведена 7 июня 2012 года в рамках выставки достижений индустрии видеоигр E3, т. е. почти восемь лет назад.

