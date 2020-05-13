Москва, 13 мая 2020, 21:12 — REGNUM В России проводятся испытания стреляющего щита «Легион», созданного по заказу силовых ведомств, сообщает 13 мая агентство ТАСС.
Изделие сочетает в себе хорошо известный щит и кассету для стрельбы 12 патронами нелетального действия.
Стреляющий компонент разработан на основе технологий травматического пистолета «Оса».
Щит «Легион» разработан НИИ прикладной химии, который входит в Ростех. Изделие может отстреливать патроны травматического, светозвукового и раздражающего действия калибра 18.5×45 мм.
Управляет стреляющим модулем та же рука, которая держит щит, что обеспечивает свободу действий второй руки сотрудника силовых ведомств.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия продолжает развивать стратегический бомбардировщик Ту-160