Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Компания Илома Маска Space X в честь предстоящего первого управляемого полёта космического корабля SpaceX Dragon 2 к МКС выпустила браузерный симулятор стыковки. С сегодняшнего дня все желающие могут попробовать выступить в роли пилота, зайдя на сайт компании.

Испытательный полёт Crew Dragon 2 запланирован на 27 мая 2020 года. Симулятор позволяет пользователям ознакомиться с интерфейсом управления, который астронавты используют для ручного управления кораблём. Они могут видеть на экране такие параметры, как расстояние, крен, угол наклона и рыскание. Автоматика также выдаёт значения необходимых поправок.

Напомним, 3 мая 2020 года астронавтРоберт Бенкен сообщило скором уходе на карантин команды Crew Dragon 2 в рамках подготовки к полёту. Он отметил, что даже эта подготовка стала для членов экипажа «захватывающим приключением».

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