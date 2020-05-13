Сеул, , 14:41 — REGNUM Дилеры компании KIA приступили к приёму заказов на рестайлинговые хэтчбеки Morning (Picanto). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Рестайлинговая версия отличается улучшенным экстерьером, модернизированным мотором и новыми системами безопасности.

Новинка оснащена новым передним бампером, доработанной оптикой, модернизированной решёткой радиатора, а также колёсными дисками фирменного дизайна из легкого сплава размером 16 дюймов.

Отдельно стоит отметить, что в палитре доступных для кузова цветов появился сочный ярко-желтый оттенок.

Салон же оснащён новой приборной панелью с цветным дисплеем бортового компьютера размером 4,2 дюйма и более современной мультимедийной системой с восьмидюймовым тачскрином.

Под капотом авто бензиновый атмосферный мотор рабочим объёмом 76 «лошадей», агрегатирующимся с 4-скоростным «автоматом». Кроме него в линейке движков Morning есть 100-сильный турбированный мотор с объемом один литр.

Цена обновленной модели начинается от 11,75 млн вон (около 711 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что автокомпания Kia приступила к тестам модели K5 нового поколения. Дорожные испытания проходят в американском штате Калифорния.

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