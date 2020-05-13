Вашингтон, 13 мая 2020, 14:23 — REGNUM Американская компания Chevrolet представила две спецверсии Tahoe. Одна предназначена для полиции, а другая — это тягач, который может перевозить прицепы массой до 3,7 т. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Спецверсия внедорожника Tahoe для полиции
Спецверсия внедорожника Tahoe для полиции
Media.chevrolet.com

Данные спецверсии выйдут на дороги Соединенных Штатов в текущем году. Версия для полиции получила название Tahoe Police Pursuit Vehicle (PPV). Она оснащается доработанной подвеской, новыми амортизаторами и тормозами Brembo с 406-миллиметровыми дисками.

В отличие от обычного внедорожника у Tahoe PPV более низкий дорожный просвет. Это было сделано специально, чтобы маневрировании автомобиль был более устойчив. Ведь предполагается, что данную версию будут использовать для погонь и перехватов преступников.

Ранее стало известно, что тюнеры американской компании Vertical Doors Inc. создали версию Chevrolet Corvette поколения C8 с дверями-ножницами.

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