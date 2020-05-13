Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Корпорация Роскосмос закончила переговоры с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) о месте для астронавта на российском космическом корабле «Союз», запуск которого будет проведен осенью текущего года. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба НАСА.

«НАСА завершило переговоры с Государственной космической корпорацией Роскосмос о приобретении еще одного места «Союз» для запуска этой осенью», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что агентство собирается постоянно присутствовать на борту Международной космической станции (МКС) для выполнения своих обязательств по обеспечению безопасности операций в космосе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что уже в настоящее время сигналы внеземных цивилизаций могут поступать на Землю, просто, вероятно, человечество пока понимает их принцип.