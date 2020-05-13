Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Microsoft и Intel разработали метод, позволяющий искуственному интеллекту эффективно находить вредоносный код в файлах. Об этом 12 мая сообщил журнал PC Gamer.

Метод заключается в том, что файл преобразовывается в графическое изображение, выполненное в градациях серого. Microsoft назвала его «статическим сетевым анализом вредоносных программ как изображений», или STAMINA. Распознование вредоносного ПО происходит в три этапа.

Сначала нейросеть берёт двоичные файлы и преобразует их в двухмерные изображения, затем происходит «трансферное обучение», а на последнем этапе оцениваются результаты работы. Microsoft утверждает, что при анализе файлов STAMINA смогла определить 99,07% вредоносного ПО, доля ложных срабатываний составила 2,58%.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в апреле 2020 года Microsoft выпустила обновление для антивирусной службы Windows Defender операционной системы Windows 10. Разработчики исправили ошибку, которая возникала при полном сканировании системы.

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