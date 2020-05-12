Лондон, , 15:42 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar вывел на дорожные испытания удлинённую версию версию модели XF. Снимки с тестируемым авто разместило на своём сайте издание Motor1.

По информации журналистов издания, размер колёсной базы новинки равен 3300 мм. Таким образом, у пассажиров заднего ряда появились дополнительные 150 мм пространства для ног.

Jaguar XF L, по планам автопроизводителя, должен составить конкуренцию таким немецким автомобилям, как Mercedes E-Class и Audi A6.

Предполагается, что салон новинки будет выполнен в стиле обновлённых Jaguar I-Pace и XE. Внутри авто может появиться дополнительный дисплей для климатической установки. Кроме того, возможна установка виртуальной приборной панели размером 12,3 дюйма от нового F-Type.

Информации об агрегатах удлинённого XF пока нет. Премьера модели планируется в нынешнем году.

Напомним, за первый квартал текущего года дилеры Jaguar в РФ продали 331 новый автомобиль. Это на 28% меньше результата продаж первого квартала прошлого года.

Читайте также: Компания Jaguar Land Rover представила модели Evoque и Discovery Sport