Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) высказал соболезнования семьям пациентов, погибших при пожарах в медучреждениях Санкт-Петербурга и Москвы, и призвала не делать поспешных выводов о причинах возгораний, дождавшись результатов расследования.

Как сообщалось, в Петербурге, по предварительным данным, причиной возгорания стал произведенный в 2020 году аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», выпущенный Уральским приборостроительным заводом (Екатеринбург), входящим в КРЭТ.

«В данный момент мы разбираемся в ситуации», — заявили в пресс-службе КРЭТ. Там напомнили, что пока изучается ряд версий, в том числе состояние электрических сетей, инженерной инфраструктуры медучреждений, неисправность медицинского оборудования и соблюдение в больницах мер противопожарной безопасности.

«Поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было», — подчеркнули в концерне.

В концерне призвали СМИ и заинтересованные стороны «не делать поспешные выводы и дождаться результатов официальных проверок».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в реанимационном отделении ГКБ №50 имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошёл пожар, погиб один человек, ещё трое пострадали. Предположительно, возгорание произошло из-за неисправного аппарата ИВЛ. Утром 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, пожар стал причиной гибели пяти человек.

В обоих случаях горели аппараты типа «Авента», выпущенные заводом в Екатеринбурге. В Петербурге пока решили отказаться от использования аппаратов ИВЛ этой марки.

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