Пекин, , 15:18 — REGNUM Мировой рейтинг самых производительных смартфонов среднего уровня, составленный по итогам апреля, опубликовали эксперты бенчмарка AnTuTu на сайте проекта.

Практически все места заняты смартфонами китайских производителей. Лишь ближе к последним местам рейтинга встретились два устройства от корейской компании Samsung.

Первое место получил смартфон Huawei Nova 7i, изготовленный на базе однокристальной фирменной платформы Kirin 810. На втором месте эксперты разместили устройство Xiaomi Redmi Note 8 Pro на базе MediaTek Helio G90T. Третье место досталось Realme 6 на той же базе.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Realme 6 Pro и Xiaomi Redmi Note 9S. Нижнюю половину десятки занимают устройства Realme X2, Xiaomi Mi 9T, Samsung A80, Samsung A71 и Xiaomi Mi Note 10.