Москва, , 14:13 — REGNUM Полным ходом идёт модернизация дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 до версии Ту-22М3М. В марте 2020 года в воздух поднялась уже вторая опытная боевая машина в этой конфигурации.

Параллельно идут работы по совершенствованию и созданию для данного самолёта нового вооружения. ИА REGNUM недавно сообщало об испытаниях с борта Ту-22М3 новой гиперзвуковой ракеты. Согласно планам, испытания бомбардировщика Ту-22М3М и новой гиперзвуковой ракеты должны завершиться одновременно.

Источники в оборонно-промышленном комплексе отмечали, что в данном случае речь не идёт о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе Х-47М2 «Кинжал». Эта новая гиперзвуковая ракета также планируется к включению в номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения Су-57. Она будет размещаться во внутреннем отсеке вооружения.

Ранее были озвучены планы расширения марок носителей ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал». С 1 декабря 2017 года на опытно-боевом дежурстве находятся десять истребителей МиГ-31К — самолётов-носителей этого оружия. Одним из носителей должен стать и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. Он может быть оснащён четырьмя такими ракетами.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в номенклатуру вооружения дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М войдут два типа гиперзвуковых ракет: гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» и испытываемая в настоящее время новая гиперзвуковая ракета, название которой в отрытом доступе пока не появлялось.