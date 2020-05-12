Санта-Клара, США, , 14:00 — REGNUM Производство графических процессоров закажет тайваньскому производителю полупроводниковой продукции TSMC американская компания Intel. Об этом сообщили журналисты издания Commercial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Инженеры компании Intel разработали графические ускорители Intel Xе с учетом изготовления процессоров по 5-нанометровой технологии. Собственное производство в американской компании пока не позволяет выпускать продукцию по таким нормам.

Корейский гигант Samsung также пока не сможет в 2020 году развернуть промышленный выпуск процессоров по этой технологии. При этом компания TSMC готова начать выпуск продукции по нормам 5 нанометров в IV квартале текущего года.

Напомним, компания Intel старается разрабатывать и выпускать оборудование на собственных мощностях. Но так как осваиваемые в ней технологии производства все серьезнее начинают отставать от азиатских производителей, часть компонентов Intel заказывает на Тайване.

Заказчиками на изготовление элементной базы для своих устройств компанией TSMC по технологии 5-нанометров являются уже компании Apple, AMD, Qualcomm, NVIDIA, HiSilicon.