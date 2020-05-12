Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Американская компания Chevrolet создаст три новые версии пикапа Colorado 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Автокомпания пока не сообщает стоимость новых версий модели, но уже известны их комплектации. Для версии WT будет доступна комплектация Work Truck 4×2 и 4×4. Однако это авто выпустят в ограниченном количестве.

Версия Custom Special Edition также доступна в вариантах с передним и полным приводами, однако купить такой автомобиль можно только с 2,5-литровым мотором I4 или 3,6-литровым DOHC DI V6. Данный пакет включает в себя радиаторную решётку цвета кузова и 18-дюймовые литые колёсные диски Dark Argent Metallic из алюминия.

Версия Colorado в комплектации Chrome Appearance имеет LT 4×2 и полный привод. При этом эту машину нельзя приобрести с опциональным «пакетом» Redline Special Edition.

Напомним, в мае этого года произошло повышение цен на актуальные версии Chevrolet Colorado на 100−500 долларов (около 7,4−36,9 тыс. рублей).

Читайте также: Тюнеры оснастили Chevrolet Corvette C8 ножничными дверьми