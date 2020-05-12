Пекин, , 11:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Weltmeister (принадлежит корпорации WM Motor) представил электрический седан Maven с запасом хода 800 км на одном заряде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подробной информации о новом электрокаре пока нет, но точно известно что у новинки отличная аэродинамика. Коэффициент аэродинамического сопротивления машины (Cd) равен 0,23.

Этого показателя удалось добиться за счёт обтекаемой формы кузова, выдвижных видеокамер вместо зеркал и утоплённых дверных ручек. Кроме того, авто оснащено инновационными батареями.

Пятиметровый электрокар будет расходовать 14 кВт на 100 км пути, его запас хода составит 800 км (по циклу NEDC).

Стоит отметить, что Weltmeister Maven будет иметь полноценный автопилот третьего уровня, который в режиме парковки обладает возможностями четвёртого уровня, а также технологией V2X, которая даёт возможность обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой и другими машинами.

Первый серийный седан Weltmeister сойдёт с конвейера в 2021 году.

Напомним, с января по март 2020 года в РФ на вторичном автомобильном рынке было перепродано 875 автомобилей — на 46% больше аналогичного периода 2019 года.

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