Пекин, , 07:29 — REGNUM Китай 12 мая успешно вывел на околоземную орбиту на твёрдотопливной ракете-носителе «Куайчжоу-1A» два спутника связи серии «Синъюнь-2». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Запуск ракеты со спутниками был проведён с космодрома Цзюцюань расположенного в северо-западной китайской провинции Ганьсу, в 09:16 по местному времени. Коммерческие спутники предназначены для развертывания проектов в сфере «интернета вещей», а также отработки технологии лазерной связи между спутниками.

Для ракет-носителей «Куайчжоу-1A» этот старт является девятым.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Китай успешно вывел на околоземную орбиту на твёрдотопливной ракете-носителе «Куайчжоу-1A» широкополосный спутник связи.

7 декабря два запуска с использованием твердотопливных ракет-носителей «Куайчжоу» провели специалисты космодрома «Тайюань».

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