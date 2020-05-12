Вашингтон, , 00:27 — REGNUM Компании AMD, Intel и Nvidia могут отказаться от участия в предстоящей выставке Computex 2020, проведение которой было перенесено с июня на сентябрь 2020 года. Об этом 11 мая сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, руководство AMD не уверено в том, что компании следует участвовать в мероприятии. Менеджеры Intel и Nvidia также проявляют подобные колебания, как и руководство Gigabyte и MSI. Что касается Asus, то производитель пока не собирается отказываться от участия в технологическом шоу.

Ранее СМИ сообщили, что AMD планирует представить на Computex 2020 процессоры AMD Ryzen 4000, построенные на архитектуре Zen 3. Организаторы выставки приняли решение перенести её проведение на 28−30 сентября 2020 года. Изначально планировалось, что выставка пройдёт со 2 по 6 июня 2020-го.

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