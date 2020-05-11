Москва, , 23:13 — REGNUM В работе портала Государственных услуг произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба компании «РТ Лабс», которая является оператором данном сайта и входит в структура «Ростелекома».

Портал был временно частично не доступен для пользователей, однако в скором времени его работа была полностью восстановлена.

В компании-операторе заявили, что сбой был связан с проведение тестирования — проверялась устойчивость работы портала при многократном возрастании нагрузки.

Сейчас портал работает в штатном режиме.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, предусмотрена существенная финансовая поддержка семей с детьми.

Более того, все семьи с детьми, возраст которых составляет от трех до 16 лет получат по 10 тыс. рублей единовременно на ребенка.

Получить эту поддержку можно обратившись в Пенсионный фонд России или же через портал Государственных услуг.