Москва, , 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

Уточняется, что испытательные пуски были осуществлены с борта дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3.

«Недавно проведены испытания нового гиперзвукового изделия на Ту-22М3. Ракета войдет в состав номенклатуры вооружения модернизированного Ту-22М3М вместе с рядом других новейших авиационных средств поражения», — цитирует агентство слова источника.

По информации источника, новая ракета не относится к ранее заявленным образцам типа Х-32, а является «совершенно другим» изделием.

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