Токио, , 16:05 — REGNUM Аспиранты из Мьянманского аэрокосмического инженерного университета пройдут обучение в Японии для освоения технологий проектирования космических спутников. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Программа подготовки разработана двумя японскими университетами — Хоккайду и Тохоку. В рамках этого курса аспиранты из Мьянмы не только освоят технологии проектирования спутников, но и применят их на практике. В течение пяти лет они разработают два малых спутника.

Общая стоимость программы, включая расходы на разработку и запуск спутников, составит около $16 млн — эти средства будут выделены правительством Мьянмы. Этот проект является частью программы правительства Мьянмы, направленной на создание национальной спутниковой системы. Спутники дистанционного зондирования Земли будут использоваться в области сельского хозяйства, а также для мониторинга загрязнения окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 вывела на околоземную орбиту японский спутник связи JCSAT-17.