Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Американская компания Zoom Video Communications приобрела специализирующийся на информационной безопасности стартап Keybase, сообщает CNBC.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань рассказал, что эта сделка поможет повысить защиту сервиса для видеосвязи. В частности, специалисты Keybase присоединятся к разработке системы сквозного шифрования. Условия сделки не разглашаются.

Ограничения социальных контактов, введённые правительствами многих стран, привели к резкому росту популярности сервиса видеосвязи Zoom. В период с декабря 2019 года до апреля 2020 года количество сеансов видеосвязи в Zoom выросло в 30 раз.

Вместе с ростом популярности компания столкнулась и с рядом проблем в сфере информационной безопасности. Для устранения этих недостатков руководство Zoom привлекло в качестве консультанта бывшего начальника службы безопасности Facebook Алекса Стамоса и объявило о запуске 90-дневного плана для устранения проблем в сфере конфиденциальности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае специалисты по информационной безопасности компании Cyble обнаружили на хакерских форумах объявления о продаже данных о более 500 тысяч учётных записей сервиса Zoom.