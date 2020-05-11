Москва, , 15:26 — REGNUM Рейтинг наиболее подходящих для курьеров и службы доставки машин с пробегом составили эксперты портала «АвтоВзгляд».

В период ограничительных мер, принятых из-за эпидемии коронавируса, в России все большую популярность набирают курьерские доставки. Для доставок необходим бюджетный, компактный автомобиль с небольшим расходом топлива. Еще желательно, чтобы курьерские машины имели вместительный багажник. К тому же модель не должна быть старой, лучше всего подойдут подержанные авто в возрасте до трех лет.

Первое место в рейтинге занимает узбекский хетчбэк Ravon R2. Трехлетний автомобиль стоит на российском вторичном авторынке 300 000−350 000 рублей. В качестве силовой установки идет 1,3-литровый двигатель на 85 л. с. Агрегатируется модель четырехскоростным «автоматом». Заявленные расход топлива составляет 6,2 л на 100 км. Объем багажника — 170 л, а если сложить задние сиденья, то 560 л.

На втором месте расположилась Lada Largus, стоимость «трехлетки» которой равна 350 000−450 000 рублей. При этом есть грузовая версия модели, объем которой составляет до 2 350 л, а вместимость универсала — 560 л. Расход у авто — 7,8 л на 100 км пробега.

Третье место занимает Datsun mi-DO 2017 года выпуска, чья стоимость также находится в пределе 350 000−450 000 рублей. Объем багажника авто — 240 л, а при сложенных креслах он составляет 560 л. Расход у модели в смешанном цикле всего 6,6 л на 100 км.

Четвертую и пятую строчки занимают более дорогие модели — это хэтчбек Renault Sandero и Smart fortwo.

Напомним, за первые три месяца 2020 года лидером продаж на вторичном авторынке России среди моделей бренда Lada стал хэтчбек Lada 2114 («Самара-2»).

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