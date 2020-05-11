Пекин, , 15:12 — REGNUM Специалисты компании China Railway Engineering Equipment Group завершили сборку крупнейшей в Китае машины для бурения горных пород, сообщает China Daily.

Новая буровая машина получила название «Юнлинг», она имеет длину 235 метров и весит около 2050 тонн. Диаметр буровой установки составляет 9,83 метра, что делает её крупнейшей бурильной машиной в Китае.

Комплекс оснащён датчиками вредных газов и системой геологического прогнозирования. В скором времени «Юнлинг» будет задействована при строительстве водозаборных сооружений в провинции Юньнань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания China Railway Engineering Equipment Group завершила строительство самого глубокого подводного тоннеля метро в Китае.