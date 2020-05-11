Париж, , 14:23 — REGNUM Два новых представителя сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) с электромоторами готовит к 2022 году французская компания Renault. Об этом сообщает портал 32cars.

Модели будут построены на базе новой платформы CMF-EV, которые разработала компания. Одна модель будет обладать таким же параметрами, что и Kadjar, а вот вторая, вполне вероятно, будет полноприводной.

По словам главы Renault EV Жиля Норманда, «это будет кроссовер или внедорожник, а не хэтчбек», однако новинка будет обладать более аэродинамическими показателями, чем обычные представители сегмента SUV.

Renault и Dacia планируют через два года представить восемь моделей электрокаров. Большинство новинок будут иметь небольшие, компактные размеры. При этом готовящиеся новинки, по словам Норманда, будут обладать большим запасом хода. Предполагается, что на одном заряде они смогут проехать до 550 км.

Напомним, что новый концепт компании Renault Morphoz также был построен на новейшей платформе от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi под названием CMF-EV.

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