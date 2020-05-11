Пекин, , 12:59 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил обновлённую вариацию минивэна Jiaji, который специалисты компании разработали вместе со специалистами шведской компании Volvo. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Рестайлинговый минивэн отличается от базовой модели наличием другой головной оптики и вертикальным расположением секций светодиодных дневных ходовых огней. Также автомобиль выделяется большей площадью панорамной стеклянной крыши.

Также новинка имеет иные материалы отделки салона, а переднюю панель украшают стильные вставки.

Модель собрана на модернизированной платформе от Volvo XC40. Длина обновлённого автомобиля составляет 4706 мм, а межосевое расстояние равно 2805 мм.

Под капотом минивэна Jiaji работает турбированный движок рабочим объёмом 1,5 или 1,8 л мощностью 177 либо 184 л. с. соответственно. Также в линейке движков имеется гибридный агрегат на основе 1,5-литрового ДВС, который сочетается со стартер-генератором на 48 вольт и 7-скоростным преселективным «роботом».

Напомним, 1 мая 2020 года дилеры китайской автокомпании Geely в Белоруссии приступили к реализации нового седана GE с 184-сильным 1,8-литровым мотором.

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