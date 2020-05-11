Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Американская компания Qualcomm выпустила новый чипсет Snapdragon 768G для высокопроизводительных мобильных устройств. Об этом сообщается на сайте компании.

Однокристальная система (SoC) Snapdragon 768G как и предшественник Snapdragon 765G получила встроенный модем с поддержкой связи 5G. Главным отличием нового чипсета от SoC предыдущей версии является прирост производительности графического процессора Adreno 620, который оценивается на уровне 20%. В Qualcomm отмечают, что общая производительность системы в сравнении с предшественником увеличилась на 10%.

Платформа Snapdragon 768G производится по 7-нанометровому технологическому процессу и включает 8-ядерный центральный процессор Kryo 475, графический процессор Adreno 620, ускоритель Hexagon и процесоср обработки изображений Qualcomm Spectra 355.

Также 11 мая был анонсирован первый смартфон на базе SoC Snapdragon 768G. Им стала модель Redmi K30 5G от китайской компании Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года компания HiSilicon (дочернее подразделение Huawei) впервые обошла Qualcomm по объёму поставок процессоров для мобильных устройств в Китае.