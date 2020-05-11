Токио, , 12:33 — REGNUM Специалисты японского автопроизводителя Toyota работают над созданием нового кроссовера под названием Frontlander. Об этом сообщает издание Autohome.com.cn.

Внешний вид авто будет схож с дизайном модели Toyota Harrier четвертого поколения. В техническом плане модель будет иметь сходство с актуальным поколением кроссовера RAV4.

Построено авто будет на «тележке» TNGA GA-K, которая даёт возможность использовать как классический двигатель внутреннего сгорания, так и гибридные агрегаты.

Первым мотором машины станет 171-сильный атмосферный силовой агрегат рабочим объёмом два литра. Гибридный агрегат появится в линейке моторов чуть позже.

Сначала Frontlander появится на авторынке Китая, а затем ожидается его появление в Северной Америке и на Ближнем Востоке.

Ранее подразделение Gazoo Racing компании Toyota представило спортивную версию модели Corolla под названием Altis GR Sport. В машине были обновлены как дизайн, так и техническая часть.

Читайте также: Названы самые популярные модели Toyota на вторичном авторынке России