Пекин, , 11:40 — REGNUM Компания Huawei и 18 автомобильных компаний Китая подписали соглашение о совместной разработке и внедрении экосистемы 5G в автомобилестроении. Об этом сообщает GizChina.

В список заключивших соглашение с Huawei вошли BYD, Great Wall Motor, FAW Group, SAIC Group, Changan Automobile и другие автопроизводители. В Huawei объяснили, что технологии связи пятого поколения могут широко использоваться в автомобильной промышленности. Высокая скорость передачи данных и низкая задержка будут востребованы в таких областях, как автономное вождение, системы поддержания водителей, а также при развитии дорожной инфраструктуры.

В апреле 2019 года компания Huawei представила первый 5G-модуль для автомобилей, получивший название MH5000. Предполагается, что эти платформы будут использоваться при разработке автомобилей с высоким уровнем автономности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе американская компания Qualcomm представила процессор Snapdragon Ride для беспилотных и частично автономных автомобилей.