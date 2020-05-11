Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американская компания Microsoft начала рассылку майского обновления операционной системы Windows 10 производителям компьютеров. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, производители и поставщики персональных компьютеров получили новую версию операционной системы 10 мая. Ожидается, что обычные пользователи получат новое обновление Windows 10 (известное под номером 2004) 28 мая.

В новом обновлении специалисты Microsoft улучшили производительность системы на компьютерах с HDD-накопителями, значительно переработали голосовой помощник Cortana и внесли ряд других небольших изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года под управлением Windows 10 работало 56,08% персональных компьютеров в мире, согласно отчёту компании NetMarketShare.

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