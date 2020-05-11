Пекин, , 10:01 — REGNUM Поставки смартфонов китайской компании Xiaomi в страны Западной Европы в первом квартале 2020 года выросли на 79% в годовом исчислении. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в первом квартале 2020 года значительно упали глобальные поставки большинства производителей смартфонов. Исключением стала компания Xiaomi, поставки которой за этот период выросли на 9% в годовом исчислении до 30,2 млн устройств.

Наиболее резко поставки смартфонов Xiaomi выросли в странах Западной Европы. Эксперты объясняют, что при выходе на рынки этого региона китайская компания делала ставку на онлайн-маркетинг, который меньше всего пострадал от последствий коронавирусной инфекции.

В качестве второй причины роста Xiaomi называется снижение поставок другого производителя из Китая — Huawei. В первом квартале 2020 года поставки этой компании за пределами Китая упали на 35%. При этом внутри Китая Huawei удалось нарастить поставки.

Это объясняется влиянием санкций правительства США — из-за запрета на сотрудничество с американскими компаниями новые модели смартфонов Huawei выходят без встроенной поддержки сервисов Google. Поэтому покупатели рассматривают возможность приобретения смартфона от других производителей из Китая, включая Xiaomi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года глобальные поставки смартфонов упали на 11,7% в годовом исчислении, согласно оценкам исследовательской компании IDC.