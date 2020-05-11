Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Американская компания Activision Blizzard готовит к выпуску переработанную версию видеоигры Diablo II. Об этом сообщает ActuGaming со ссылкой на близкие к компании источники.

По данным издания, обновлённая версия игры будет называться Diablo II Resurrected. В разработке переработанного издания оригинальной игры 2000 года принимает участие студия Vicarious Visions.

Сообщается, что релиз запланирован на последний квартал 2020 года. Ожидается, что анонс Diablo II Resurrected состоится на летнем фестивале видеоигр Summer Game Fest 2020 или ноябрьском мероприятии Blizzard BlizzCon 2020.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2019 года компания Blizzrd на фестивале BlizzCon анонсировала четвёртую игру серии Diablo.